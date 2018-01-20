"Арсенал" сделал предложение по Обамеянгу

"Арсенал" совершил первую попытку покупки форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Kicker, лондонский клуб предложил за футболиста 50 миллионов евро, однако "шмели" хотят получить не менее 60 миллионов.

В текущем сезоне Обамеянг провел 23 матча и забил 21 гол.

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