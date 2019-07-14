"Арсенал" сделал предложение по Пепе

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"Арсенал" сделал предложение по Пепе

"Арсенал" рассчитывает подписать форварда "Лилля" Николя Пепе.

Как сообщает L'Equipe, "канониры" предлагают за футболиста 80 миллионов евро. Однако клуб ведет переговоры о том, чтобы эта сумма была выплачена несколькими траншами.

Соглашение Пепе с "Лиллем" действует до 20222 года. В прошлом сезоне на его счету 23 забитых мяча и 12 ассистов в 41 игре.

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