"Арсенал" сделал предложение "Реалу" по обмену игроками

Лондонский "Арсенал" сделал предложение мадридскому "Реалу" по обмену игроками, информирует FootMercato.

По сведениям источника, "канониры" хотят обменять своего ключевого форварда Алексиса Санчеса на основного нападающего "сливочных" Карима Бензема. Таким образом "Арсенал" намерен исключить вариант с уходом чилийца в стан одного из конкурентов клуба по английской Премьер-Лиге.

Напомним, "Арсенал" может предпринять попытку заполучить Асенсио. | soccernews.ru