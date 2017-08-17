"Арсенал" сделал предложение "Реалу" по обмену игроками

Теги алексис санчесреал мадридарсенал лондонкарим бензема

"Арсенал" сделал предложение "Реалу" по обмену игрокамиЛондонский "Арсенал" сделал предложение мадридскому "Реалу" по обмену игроками, информирует FootMercato.

По сведениям источника, "канониры" хотят обменять своего ключевого форварда Алексиса Санчеса на основного нападающего "сливочных" Карима Бензема. Таким образом "Арсенал" намерен исключить вариант с уходом чилийца в стан одного из конкурентов клуба по английской Премьер-Лиге.

Напомним, "Арсенал" может предпринять попытку заполучить Асенсио. | soccernews.ru

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