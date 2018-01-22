"Арсенал" сделал запрос по трансферу защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедкрис смоллингвест бромвич альбионджонни эванс

"Арсенал" сделал запрос по трансферу защитника "Манчестер Юнайтед"Лондонский "Арсенал" сделал запрос по трансферу защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, информирует The Gambling Times.

По сведениям источника, "канониры" рассматривают 28-летнего бека "красных дьяволов" в качестве альтернативы Джонни Эвансу из "Вест Бромвича", который стал главным кандидатом на усиление центра обороны команды Арсена Венгера.

Напомним, Озил может остаться в "Арсенале". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов