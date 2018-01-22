Лондонский "Арсенал" сделал запрос по трансферу защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, информирует The Gambling Times.

По сведениям источника, "канониры" рассматривают 28-летнего бека "красных дьяволов" в качестве альтернативы Джонни Эвансу из "Вест Бромвича", который стал главным кандидатом на усиление центра обороны команды Арсена Венгера.

Напомним, Озил может остаться в "Арсенале". | soccernews.ru