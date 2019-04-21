"Арсенал" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас" в АПЛ

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"Арсенал" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас" в АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:3. Победу гостям принесли голы Бентеке, Заа и Макартура. В составе "канониров" отличились Озил и Обамеянг.

"Арсенал" остался на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, "Кристал Пэлас" поднялся на 12-ю позицию.

"Арсенал" – "Кристал Пэлас" - 2:3 (0:1)
Голы: Бентеке, 17 - 0:1, Озил, 47 - 1:1, Заа, 61 - 1:2, Макартур, 69 - 1:3, Обамеянг, 77 - 2:3

"Арсенал": Лено, Дженкинсон (Мэйтленд-Найлз, 46), Мустафи, Мавропанос (Ивоби, 46), Колашинац, Эль-Ненни (Торрейра, 68), Гендузи, Озил, Косьельни, Обамеянг, Ляказетт.

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