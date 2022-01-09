"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка Англии
Фото: инстаграм "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен
В матче 3-го раунда Кубка Англии "Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 0:1 и вылетел из турнира.
Единственный гол в концовке встречи забил Льюис Грэббен.
"Ноттингем Форест" – "Арсенал" - 1:0 (0:0)
Гол: Грэббен, 83 - 1:0
"Ноттингем Форест": Самба, Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбэк, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Кафу, 75), Дэвис (Грэббен, 68).
"Арсенал": Лено, Соареш, Холдинг, Уайт, Нуну Тавареш (Тирни, 35), Эдегор, Локонга, Сака, Нкетиа, Мартинелли, Патино (Ляказетт, 69).
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