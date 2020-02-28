"Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" на своем поле проиграл "Олимпиакосу" со счетом 1:2 и вылетел из турнира. Победу грекам принесли голы Абу Сиссе и Юссефа Эль-Араби. В составе "канониров" отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Арсенал" Англия – "Олимпиакос" Греция - 1:2 (0:0, 0:1) - первый матч - 1:0

Голы: Сиссе, 53 - 0:1, Обамеянг, 113 - 1:1, Эль-Араби, 119 - 1:2

"Арсенал": Лено, Мустафи (Папастатопулос, 103), Бельерин (Уиллок, 84), Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 72), Джака, Озил, Пепе, Ляказетт (Мартинелли, 105), Обамеянг, Сака.

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас (Ловера, 114), Ба, Сиссе, Бухалакис, Камара, Ранджелович (Масурас, 77), Гильерме (Пападопулос, 117), Вальбуэна (Бруну Гашпар, 86), Эль-Араби.

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