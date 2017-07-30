"Арсенал" – "Севилья" - 1:2 (обзор)

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"Арсенал" – "Севилья" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Emirates Cup между "Арсеналом" и "Севильей".

Не пропустите: "Севилья" была сильнее "Арсенала" в матче Emirates Cup. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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