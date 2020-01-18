"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью
В матчах 23-го тура АПЛ "Арсенал" не сумел обыграть "Шеффилд Юнайтед", "Брайтон" и "Астон Вилла" сыграли вничью, а "Вест Хэм" и "Эвертон" также не выявили победителя.
"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:1 (1:0)
Голы: Мартинелли, 45 - 1:0, Флек, 83 - 1:1.
"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Мустафи, Езил, Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Ляказетт (Нкетиа, 74), Пепе, Сака, Мартинелли.
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем (Бешич, 76), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Робинсон, 67), Муссе (Шарп, 56), Макберни.
"Вест Хэм" - "Эвертон" - 1:1 (1:1)
Голы: Диоп, 40 - 1:0, Калверт-Льюин, 44 - 1:1.
"Вест Хэм": Рэндолф, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лансини (Айети, 84), Пабло Форнальс (Масуаку, 60), Райс, Снодграсс, Алле.
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Мина, Холгейт, Делф, Дэйвис, Уолкотт (Сидибе, 57), Бернард (Гордон, 46), Кин (Ньясс, 74), Калверт-Льюин.
"Брайтон" - "Астон Вилла" - 1:1 (1:0)
Голы: Троссар, 38 - 1:0, Грилиш, 75 - 1:1.
"Брайтон": Райан, Данк, Бернарду, Уэбстер, Преппер, Стивенс, Муй (Гросс, 81), Альсате, Мопей, Троссар (Маррей, 81), Конноли (Монтойя, 68).
"Астон Вилла": Рейна, Таргетт, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Дринкуотер (Дуглас Луис, 68), Грилиш, Накамба (Хурихэйн, 86), Эль-Гази, Трезеге (Вассильев, 67).
"Арсенал" с 29 очками идет на 10 месте в АПЛ, у "Шеффилда" 33 очка и 7-я позиция, "Эвертон" занимает 11 строчку, "Вест Хэм" расположился на 17 позиции, "Брайтон" - 14 место, "Астон Вилла" на 18 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Саутгемптон
|23
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17