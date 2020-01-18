"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью

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"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью

В матчах 23-го тура АПЛ "Арсенал" не сумел обыграть "Шеффилд Юнайтед", "Брайтон" и "Астон Вилла" сыграли вничью, а "Вест Хэм" и "Эвертон" также не выявили победителя.

"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:1 (1:0)

Голы: Мартинелли, 45 - 1:0, Флек, 83 - 1:1.

"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Мустафи, Езил, Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Ляказетт (Нкетиа, 74), Пепе, Сака, Мартинелли.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем (Бешич, 76), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Робинсон, 67), Муссе (Шарп, 56), Макберни.

"Вест Хэм" - "Эвертон" - 1:1 (1:1)

Голы: Диоп, 40 - 1:0, Калверт-Льюин, 44 - 1:1.

"Вест Хэм": Рэндолф, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лансини (Айети, 84), Пабло Форнальс (Масуаку, 60), Райс, Снодграсс, Алле.

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Мина, Холгейт, Делф, Дэйвис, Уолкотт (Сидибе, 57), Бернард (Гордон, 46), Кин (Ньясс, 74), Калверт-Льюин.

"Брайтон" - "Астон Вилла" - 1:1 (1:0)

Голы: Троссар, 38 - 1:0, Грилиш, 75 - 1:1.

"Брайтон": Райан, Данк, Бернарду, Уэбстер, Преппер, Стивенс, Муй (Гросс, 81), Альсате, Мопей, Троссар (Маррей, 81), Конноли (Монтойя, 68).

"Астон Вилла": Рейна, Таргетт, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Дринкуотер (Дуглас Луис, 68), Грилиш, Накамба (Хурихэйн, 86), Эль-Гази, Трезеге (Вассильев, 67).

"Арсенал" с 29 очками идет на 10 месте в АПЛ, у "Шеффилда" 33 очка и 7-я позиция, "Эвертон" занимает 11 строчку, "Вест Хэм" расположился на 17 позиции, "Брайтон" - 14 место, "Астон Вилла" на 18 строчке.

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