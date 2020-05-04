"Арсенал" снизил цену на Мхитаряна

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"Арсенал" снизил цену на Мхитаряна

Лондонский "Арсенал" уменьшил трансферную стоимость полузащитника Генриха Мхитаряна.

"Канониры" рассчитывают продать армянского легионера летом, чтобы получить дополнительные деньги на усиление состава.

По информации Mirror, английский клуб готов расстаться с 31-летним футболистом за 11,4 миллионов евро.

В текущем сезоне Мхитарян выступает на правах аренды за "Рому", в его активе 17 матчей, 6 забитых голов и 4 ассиста.

Не пропустите: "Арсенал" может усилиться форвардом "Селтика". | http://soccernews.ru
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