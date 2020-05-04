"Арсенал" снизил цену на Мхитаряна
Лондонский "Арсенал" уменьшил трансферную стоимость полузащитника Генриха Мхитаряна.
"Канониры" рассчитывают продать армянского легионера летом, чтобы получить дополнительные деньги на усиление состава.
По информации Mirror, английский клуб готов расстаться с 31-летним футболистом за 11,4 миллионов евро.
В текущем сезоне Мхитарян выступает на правах аренды за "Рому", в его активе 17 матчей, 6 забитых голов и 4 ассиста.
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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