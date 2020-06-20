"Арсенал" собирается выкупить Мари

Лондонский "Арсенал" принял решение выкупить у "Фламенго" защитника Пабло Мари, утверждает Sky Sports.

По информации источника, "канониры" заплатят за трансфер испанского центрбека 15,5 миллионов евро.

Напомним, что англичане арендовали 26-летнего футболиста в конце января. Это обошлось клубу в 5 миллионов евро.

В составе "Арсенала" Мари пока провёл только 3 матча, результативными действиями не отличался.

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