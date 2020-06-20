"Арсенал" собирается выкупить Мари
Лондонский "Арсенал" принял решение выкупить у "Фламенго" защитника Пабло Мари, утверждает Sky Sports.
По информации источника, "канониры" заплатят за трансфер испанского центрбека 15,5 миллионов евро.
Напомним, что англичане арендовали 26-летнего футболиста в конце января. Это обошлось клубу в 5 миллионов евро.
В составе "Арсенала" Мари пока провёл только 3 матча, результативными действиями не отличался.
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|27
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|11
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|27
|36
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18