"Арсенал" согласился продать Лукаса Переса в "Депортиво" за 16 миллионов евро

Испанский нападающий "Арсенала" Лукас Перес перейдет в "Депортиво", сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

Стоит отметить, что 28-летний Лукас перешел в "Арсенал" из "Депортиво" всего год назад за 14 миллионов евро.

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