"Арсенал" согласовал личный контракт с защитником "Ювентуса"

Теги арсенал лондонювентусданиэле руганитрансферы

"Арсенал" согласовал личный контракт с защитником "Ювентуса"

Лондонский "Арсенал" работает над трансфером защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает Corrierre dello Sport.

По сведениям издания, "канониры" уже договорились с итальянским центрбеком об условиях личного контракта.

25-летний футболист может рассчитывать в английском клубе на зарплату в размере 4 миллионов евро в год.

Теперь "Арсеналу" и "Ювентусу" предстоит договориться о деталях сделки (трансфер или аренда) и сумме компенсации за игрока.

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