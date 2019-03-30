"Арсенал" согласовал переход 17-летнего бразильца

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"Арсенал" согласовал переход 17-летнего бразильца

Форвард "Итуано" Габриэль Мартинелли вскоре станет игроком лондонского "Арсенала", сообщает Yahoo.

По информации источника, "канониры" достигли устного соглашения с 17-летним футболистом о переходе.

Трансфер состоится через месяц, когда бразилец получит итальянский паспорт.

Сумма сделки оценивается в 5-10 миллионов евро. За Мартинелли охотились более 20 клубов.

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