"Арсенал" согласовал первый трансфер в зимнее трансферное окно

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"Арсенал" согласовал первый трансфер в зимнее трансферное окно

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сообщил, что английский клуб согласовал переход тунисского защитника берлинской "Герты" Омара Рекика.

"Рекик является талантливым футболистом. Мы следили за ним на протяжении некоторого времени. Верим, что он будет успешен", - приводит слова Артеты Mirror.

Сумма трансфера составит около одного миллиона евро. Переход будет оформлен в зимнее трансферное окно.

19-летний Рекик выступает за "Герту" с 2017 года. За основную команду берлинского клуба он не провел ни одного матча. Сыграл один матч за молодежную сборную Туниса.

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