"Арсенал" согласовал первый трансфер в зимнее трансферное окно
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сообщил, что английский клуб согласовал переход тунисского защитника берлинской "Герты" Омара Рекика.
"Рекик является талантливым футболистом. Мы следили за ним на протяжении некоторого времени. Верим, что он будет успешен", - приводит слова Артеты Mirror.
Сумма трансфера составит около одного миллиона евро. Переход будет оформлен в зимнее трансферное окно.
19-летний Рекик выступает за "Герту" с 2017 года. За основную команду берлинского клуба он не провел ни одного матча. Сыграл один матч за молодежную сборную Туниса.
Не пропустите: "Арсенал" отдал в аренду защитника, купленного за 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже
-
"Ливерпуль" не будет покупать игроков в январе
-
Головин дал интервью в самолете. Вместо микрофона был использован банан
-
"Вулверхэмптон" вернет Кутроне из аренды
-
Мемфис Депай высказался о своем будущем
-
"Арсенал" согласовал первый трансфер в зимнее трансферное окно
-
Два футболиста могут уйти из "Зенита" зимой
-
Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль"
-
"Динамо" Киев выпустит собственную криптовалюту
-
"Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex
-
Симеоне может возглавить сборную Аргентины
-
"Ахмат" хочет выкупить двух игроков "Спартака"
-
Месси получил награду за благотворительность
-
Агент Гайча подтвердил интерес "Бока Хуниорс" к форварду ЦСКА
-
Тренер "Монако" высказался о возвращении Головина на поле
-
Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" над "Миланом"
-
Защитник "Ростова" Осипенко прокомментировал слухи об интересе "Зенита"
-
"Манчестер Сити" повторил достижение "Ливерпуля" в Кубке Лиги
-
Семья Мальдини достигла отметки в 1000 матчей за "Милан" в Серии А
-
Куман оценил игру Месси в матче "Атлетик" - "Барселона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18