"Арсенал" согласовал трансфер голкипера сборной Англии

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"Арсенал" согласовал трансфер голкипера сборной Англии Фото: инстаграм Рэмсдейла

Голкипер "Шеффилда" Аарон Рэмсдейл близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает Football London, "канониры" договорились о покупке вратаря за 35 миллионов евро с учетом бонусов.

Напомним, что Рэмсдейл был вызван в сборную Англии на Евро-2020, однако не провел ни одной игры.

В прошлом сезоне Рэмсдейл сыграл 42 матча, в которых пропустил 68 голов.

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