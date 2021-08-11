"Арсенал" согласовал трансфер голкипера сборной Англии

Фото: инстаграм Рэмсдейла

Голкипер "Шеффилда" Аарон Рэмсдейл близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает Football London, "канониры" договорились о покупке вратаря за 35 миллионов евро с учетом бонусов.

Напомним, что Рэмсдейл был вызван в сборную Англии на Евро-2020, однако не провел ни одной игры.

В прошлом сезоне Рэмсдейл сыграл 42 матча, в которых пропустил 68 голов.

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