"Арсенал" согласовал трансфер игрока "Барселоны"
Лондонский "Арсенал" согласовал трансфер полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.
По информации источника, "канониры" возьмут 25-летнего испанца в аренду до конца текущего сезона за 2 миллиона евро.
А летом 2019 года английский клуб будет обязан выкупить права на хавбека за 20 миллионов евро.
В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 8 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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