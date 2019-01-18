"Арсенал" согласовал трансфер игрока "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" согласовал трансфер полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.

По информации источника, "канониры" возьмут 25-летнего испанца в аренду до конца текущего сезона за 2 миллиона евро.

А летом 2019 года английский клуб будет обязан выкупить права на хавбека за 20 миллионов евро.

В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 8 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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