"Арсенал" согласовал трансфер игрока "Барселоны"

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"Арсенал" согласовал трансфер игрока "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" согласовал трансфер полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.

По информации источника, "канониры" возьмут 25-летнего испанца в аренду до конца текущего сезона за 2 миллиона евро. 

А летом 2019 года английский клуб будет обязан выкупить права на хавбека за 20 миллионов евро.

В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 8 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на молодого хавбека "Ромы". | http://soccernews.ru

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