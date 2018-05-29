"Арсенал" согласовал трансфер Папастатопулоса

"Арсенал" согласовал трансфер защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса, сообщает The Independent.

По сведениям издания, лондонский клуб пошёл на условия "шмелей" и готов заплатить за 29-летнего грека 18 миллионов евро.

Ожидается, что "канониры" закроют эту сделку уже на текущей неделе.

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