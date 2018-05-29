"Арсенал" согласовал трансфер Папастатопулоса

Теги сократис папастатопулосборуссия дортмундарсенал лондон

"Арсенал" согласовал трансфер Папастатопулоса

"Арсенал" согласовал трансфер защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса, сообщает The Independent.

По сведениям издания, лондонский клуб пошёл на условия "шмелей" и готов заплатить за 29-летнего грека 18 миллионов евро.

Ожидается, что "канониры" закроют эту сделку уже на текущей неделе. 

Не пропустите: Эмери намерен подписать в "Арсенал" защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов