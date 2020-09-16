"Арсенал" согласовал трансфер вратаря сборной Исландии

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"Арсенал" согласовал трансфер вратаря сборной Исландии

Исландский голкипер "Дижона" Рунар Рунарссон перейдет в лондонский "Арсенал", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. Вратарь подпишет с английским клубом контракт до лета 2025 года. Трансфер будет завершен в ближайшие дни. В составе "Арсенала" Рунарссон заменит Эмилиано Мартинеса, который перешел в "Астон Виллу". 

25-летний Рунарссон выступает за "Дижон" с 2018 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах и пропустил 78 голов. За сборную Исландии сыграл пять матчей.

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