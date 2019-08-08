"Арсенал" согласовал трансфер защитника сборной Шотландии

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"Арсенал" согласовал трансфер защитника сборной Шотландии
Защитник "Селтика" Киран Тирни перейдет в "Арсенал", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, сумма трансфера составит около 30 миллионов евро. В четверг футболист пройдет медицинское обследование, а затем подпишет с "канонирами" личный контракт.

22-летний Тирни является воспитанником "Селтика". Всего за шотландский клуб он провел 170 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 37 результативных передач. За сборную Шотландии сыграл 12 матчей.

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