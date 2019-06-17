"Арсенал" согласовал условия контракта с защитником "Сент-Этьена"

Лондонский "Арсенал" близок к приобретению защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, клубы находятся в продвинутой стадии переговоров по трансферу 18-летнего футболиста.

С самим центрбеком "канониры" уже согласовали условия личного контракта сроком на пять лет.

Ожидается, что "Арсенал" заплатит за Салиба около 28 миллионов евро. Ранее интерес к нему также проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Бенфика".

Не пропустите: "Арсенал" отклонил предложение "Милана" по своему хавбеку. | http://soccernews.ru