Лондонский "Арсенал" согласовал условия личного контракта с еще одним топовым игроком, информирует The Sun.

По сведениям издания, свое согласие на переход в стан "канониров" дал вингер "Монако" Тома Лемар. Теперь "Арсеналу" придется согласовать трансфер 21-летнего футболиста с монегасками, которые намерены отказать лондонскому клубу в продаже своего игрока за 45 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лемар забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач в 55 матчах за "Монако".

Напомним, Бельерин провел повторную встречу с "Арсеналом".