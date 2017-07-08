"Арсенал" согласовал условия личного контракта с еще одним топовым игроком

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"Арсенал" согласовал условия личного контракта с еще одним топовым игрокомЛондонский "Арсенал" согласовал условия личного контракта с еще одним топовым игроком, информирует The Sun.

По сведениям издания, свое согласие на переход в стан "канониров" дал вингер "Монако" Тома Лемар. Теперь "Арсеналу" придется согласовать трансфер 21-летнего футболиста с монегасками, которые намерены отказать лондонскому клубу в продаже своего игрока за 45 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лемар забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач в 55 матчах за "Монако".

Напомним, Бельерин провел повторную встречу с "Арсеналом"

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