"Арсенал" согласовал второй летний трансфер
Лондонский "Арсенал" договорился о приобретении защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, трансфер 18-летнего француза обойдётся "канонирам" в 30 миллионов евро. Футболист заключит с английским клубом контракт до 2024 года.
Впрочем, дебют Салиба за "Арсенал" состоится не ранее 2020 года. Ближайший сезон он проведёт на правах аренды в "Сент-Этьене".
В минувшей кампании центрбек сыграл за "зелёных" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Для "Арсенала" это вторая сделка в нынешнее межсезонье. Ранее они за 6,7 миллионов евро подписали бразильца Габриела Мартинелли.
Не пропустите: "Милан" нацелился на защитника "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Динамо" представило форму на сезон-2019/20
-
"Вест Хэм" договорился о покупке форварда "Айнтрахта" за 40 миллионов евро
-
В "Динамо" назвали цели на новый сезон
-
"Спартак" объявил о переходе немецкого хавбека
-
Агент: "Спартак" действительно интересуется Рамиресом"
-
3
Бэйл отклонил невероятное предложение из Китая
-
"Динамо" подписало бывшего хавбека "Краснодара"
-
1
Буффон, Погба и еще 8 футболистов, которые возвращались в свои старые клубы
-
"Спартак" пытался переманить ключевого игрока "Локомотива"
-
"Арсенал" согласовал второй летний трансфер
-
1
"Локомотив" нацелился на хавбека сборной Перу
-
4
Катания перешёл в "Катанию"
-
3
"Ливерпуль" определился с размером предложения по Асенсио
-
"Марсель" подтвердил уход Балотелли
-
"Ростов" подписал контракт с нападающим "Локомотива"
-
"Милан" презентовал новую форму на следующий сезон
-
Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев тренируется с "Валенсией"
-
"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме
-
"Удинезе" объявил о переходе экс-защитника ЦСКА Бекао
-
Тульский "Арсенал" купил двух игроков сборной Замбии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16