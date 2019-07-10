"Арсенал" согласовал второй летний трансфер

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"Арсенал" согласовал второй летний трансфер

Лондонский "Арсенал" договорился о приобретении защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, трансфер 18-летнего француза обойдётся "канонирам" в 30 миллионов евро. Футболист заключит с английским клубом контракт до 2024 года.

Впрочем, дебют Салиба за "Арсенал" состоится не ранее 2020 года. Ближайший сезон он проведёт на правах аренды в "Сент-Этьене".

В минувшей кампании центрбек сыграл за "зелёных" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Для "Арсенала" это вторая сделка в нынешнее межсезонье. Ранее они за 6,7 миллионов евро подписали бразильца Габриела Мартинелли.

Не пропустите: "Милан" нацелился на защитника "Арсенала". | http://soccernews.ru
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