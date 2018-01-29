"Арсенал" согласовал за рекордную для себя сумму трансфер Обамеянга

Теги арсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

"Арсенал" согласовал за рекордную для себя сумму трансфер ОбамеянгаЛондонский "Арсенал" достиг соглашения по трансферу форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как информирует Telegraph, за 28-летнего нападающего "шмелей" "канониры" выложат 65 миллионов евро, что станет для них новым клубным рекордом.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Арсенал" озвучил "Челси" стоимость Жиру. | soccernews.ru

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