"Арсенал" сократил список претендентов на посте нового тренера до пяти специалистов

Теги арсенал лондонмассимилиано аллегрилеонарду жардимюлиан нагельсманн

"Арсенал" сократил список претендентов на посте нового тренера до пяти специалистов
"Арсенал" уменьшил список претендентов на пост главного тренера команды, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Патрика Виейра ("Нью-Йорк Сити"), Микель Артета ("Манчестер Сити"), Леонарду Жардим ("Монако") и Юлиан Нагельсманн ("Хоффенхайм").

Напомним, что нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер покинет свой пост по окончании этого сезона.

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