"Арсенал" сообщил, при каких обстоятельствах отпустит Рэмзи в "Ювентус" в январе

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"Арсенал" сообщил, при каких обстоятельствах отпустит Рэмзи в "Ювентус" в январе

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмзи может присоединиться к "Ювентусу" уже в этом месяце.

Как сообщает Independent, "канониры" согласны продать валлийца в январе за 11 миллионов евро. Однако при условии, что клуб перед этим арендует Хамеса Родригеса и Дениса Суареса из "Реала" и "Барселоны" соответственно.

Напомним, что соглашение Рэмзи с "Арсеналом" истекает по окончанию сезона.

В этом сезоне на его счету три гола и шесть ассистов в 27 играх.

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