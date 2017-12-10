"Арсенал" спас уже 10 очков в текущем сезоне АПЛ, проигрывая по ходу матчей

"Арсенал" вырвал ничью в матче с "Саутгемптоном" и таким образом спас уже 10 очков в текущем сезоне АПЛ, проигрывая по ходу матчей.

Такой же показатель у лидера чемпионата "Манчестер Сити". Это две самые волевые команды первенства Англии.

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