"Арсенал" спас уже 10 очков в текущем сезоне АПЛ, проигрывая по ходу матчей

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"Арсенал" спас уже 10 очков в текущем сезоне АПЛ, проигрывая по ходу матчей

"Арсенал" вырвал ничью в матче с "Саутгемптоном" и таким образом спас уже 10 очков в текущем сезоне АПЛ, проигрывая по ходу матчей.

Такой же показатель у лидера чемпионата "Манчестер Сити". Это две самые волевые команды первенства Англии.

Не пропустите анонс центрального противостония 16 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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