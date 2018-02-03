"Арсенал" сразится с "Эвертоном" на "Эмирейтс"
"Арсенал" – "Эвертон"
Стадион: Эмирейтс"
Начало матча: 20:30
Арбитр: Нил Суорбрик
Лондонский "Арсенал" в 26 туре АПЛ встретится с "Эвертоном". "Канониры" снова провалили сезон, команда Венгера только каким-то чудом сможет занять четвертое место и попасть в Лигу чемпионов через чемпионат. 8 очков – слишком серьезное отставание, особенно если брать во внимание нестабильность "Арсенала". Лондонский клуб еще может попытаться выиграть Лигу Европы, там тоже соперники очень серьезные, но "канониры" в последнее время неплохо проявляли себя в английских Кубках, в двухматчевой дуэли у них больше шансов на успех, чем на длинной дистанции.
В зимнее трансферное окно "Арсенал" был довольно активен, "канониры" потеряли Алексиса Санчеса, Жиру, Уолкотта и Коклена, но при этом пополнили свой состав Генрихом Мхитаряном и Пьером-Эмериком Обамеянгом. Атакующий потенциал "Арсенала" очень хороший, команда стала еще сильнее в плане нападения, однако главная проблема лондонцев – оборона. В этом сезоне уже пропущено 34 мяча (столько же у последней команды АПЛ "Вест Бромвича"). Из-за слабой защиты "Арсенал" потерял большое количество очков, и клуб не всегда мог компенсировать проблемы у своих ворот успешной игрой в нападении. Ушедшие из команды Санчес и Жиру на двоих забили только 12 голов, Лаказетт – 9. К тому же начал сдавать Петр Чех, он допустил больше всех ошибок, приведших к голу, среди всех вратарей АПЛ.
"Эвертон" также провалил сезон, после 10 туров команда и вовсе занимала место в зоне вылета, вылетела из Лиги Европы, хотя летом потратила на трансферы 158 миллионов евро, к которым потом добавила еще 44.5 зимой. "Ириски" очень мало забивали, ушедшего в "МЮ" Лукаку так и не удалось заменить. Старался Руни, на его счету 10 голов, но ветерана никто не поддержал. В помощь Уэйну куплен Тео Уолкотт, который успел оформить дубль в дебютном матче против "Лестера". Теперь он постарается огорчить свою бывшую команду.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 209 матчей: 104 победы у "Арсенала", 60 – у "Эвертона", 45 ничьих.
В матче первого круга "Арсенал" выиграл у "Эвертона" на "Гудисон Парк" со счетом 5:2.
"Эвертон" никогда не выигрывал на "Эмирейтс" в АПЛ, последняя его победа над "Арсеналом" в Лондоне 1996 годом, когда "канониры" играли на "Хайбэри".
Ориентировочные составы:
"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль, Эль-Нени, Рэмси, Джака, Мхитарян, Озил, Лаказетт.
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Кин, Уильямс, Матрина, Гуйе, Шнайдерлин, Уолкотт, Сигурдссон, Боласие, Тосун.
Прогноз на матч:
Есть вероятность, что Обамеянг пропустит игру из-за простуды, но и без Габонца у "Арсенала" прекрасный выбор в атаке. "Канониры" являются фаворитами, но они могут потерять очки в матчах с любым соперником, что показали недавно "Борнмут", "Суонси", "Вест Бромвич" . Последние две команды замыкают турнирную таблицу АПЛ.
Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 1.30, на ничью – 5.70, на "Эвертон"- 8.90.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Саутгемптон
|26
|26
|15
|Кристал Пэлас
|25
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20