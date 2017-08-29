"Арсенал" стал очередным претендентом на Эванса

Лондонский "Арсенал" включился в борьбу за защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" направили "дроздам" запрос о трансфере 29-летнего североирландца.

Напомним, что на Эванса также претендуют "Манчестер Сити" и "Лестер". "Вест Бромвич" оценивает своего игрока в 32 миллиона евро. | http://soccernews.ru