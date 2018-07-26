"Арсенал" стал очередным претендентом на звезду Бундеслиги

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"Арсенал" стал очередным претендентом на звезду Бундеслиги

"Арсенал" проявляет интерес к ямайскому вингера "Байера" Леону Бэйли, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Немцы не прочь продать игрока, но хотят получить за него не менее 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ямаец также входит в сферу интересов "Реал", "Ливерпуля", "Челси" и "Ромы".

В прошлом сезоне 20-летний Бэйли провел за "Байер" 34 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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