"Арсенал" стал очередным претендентом на звезду Бундеслиги

"Арсенал" проявляет интерес к ямайскому вингера "Байера" Леону Бэйли, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Немцы не прочь продать игрока, но хотят получить за него не менее 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ямаец также входит в сферу интересов "Реал", "Ливерпуля", "Челси" и "Ромы".

В прошлом сезоне 20-летний Бэйли провел за "Байер" 34 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Челси" может потратить 100 миллионов евро на нового хавбека. | http://soccernews.ru