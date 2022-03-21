"Арсенал" стал третьей командой в АПЛ, забившей 2000 голов

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"Арсенал" стал третьей командой в АПЛ, забившей 2000 голов

Фото твиттер "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" забил юбилейный мяч в субботней игре с "Астон Виллой" (1:0).

"Канониры" достигли отметки в 2000 голов в рамках английской Премьер-лиги.

"Арсенал" стал третьей командой в истории турнира, которой покорился данный показатель.

Столичная команда повторила достижение "Манчестер Юнайтед" (2176) и "Ливерпуля" (2002).

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