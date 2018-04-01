"Арсенал" - "Сток Сити" - 3:0 (обзор)

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"Арсенал" - "Сток Сити" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 32-го тура английской Премьер-Лиги, в котором "Арсенал" одержал домашнюю разгромную победу над "Сток Сити".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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