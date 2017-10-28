"Арсенал" - "Суонси" - 2:1, "Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" - 2:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 10-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Арсенал" обыграл "Суонси", а "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Вест Хэмом".

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