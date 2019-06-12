"Арсенал" сыграет с "Аустрией" и "Ред Буллом"

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"Арсенал" сыграет с "Аустрией" и "Ред Буллом"

Стало известно, кто будет соперниками тульского "Арсенала" по контрольным матчам на сборах в Туле и Австрии.

20 июня "Арсенал" встретится с "Авангардом", 23-го с "Лучом", 29-го - с "Аустрией", 2 июля - с "Пршибрамом" и 6-го - с "Ред Буллом".

В минувшем сезоне РПЛ "Арсенал" занял 6 место, набрав 46 баллов.

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