"Арсенал" сыграет с "Аустрией" и "Ред Буллом"

Стало известно, кто будет соперниками тульского "Арсенала" по контрольным матчам на сборах в Туле и Австрии.

20 июня "Арсенал" встретится с "Авангардом", 23-го с "Лучом", 29-го - с "Аустрией", 2 июля - с "Пршибрамом" и 6-го - с "Ред Буллом".

⚽️Определились с соперниками по контрольным матчам на сборах в Туле и Австрии.



«Арсенал-ТВ» в прямом эфире покажет все спарринги на сборе в Австрии. pic.twitter.com/sCEdbaPUoC — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 12 июня 2019 г.

В минувшем сезоне РПЛ "Арсенал" занял 6 место, набрав 46 баллов.

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