"Арсенал" сыграет с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии 29 августа

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"Арсенал" сыграет с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии 29 августа

"Арсенал" обыграл "Челси" (2:1) в финале Кубка Англии.

Таким образом, "канониры" встретятся с "Ливерпулем" в матче Суперкубка Англии. Встреча состоится на "Уэмбли" 29 августа.

Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ "Ливерпуль" стал победителем чемпионата впервые за 30 лет.

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