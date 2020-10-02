"Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Кубка лиги

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"Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. Главным противостоянием на данной стадии станет встреча "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Полностью список пар 1/4 финала Кубка английской лиги выглядит следующим образом:

"Арсенал" - "Манчестер Сити"

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" - "Сток Сити"

"Брентфорд" - "Ньюкасл"

Матчи состоятся в декабре.

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