"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"

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"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"Фото: твиттер "Арсенала"

В рамках 7-го тура АПЛ "Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном".

"Канониры" поднялись на девятое место, "Брайтон" - на пятое.

"Брайтон" - "Арсенал" 0:0

"Брайтон": Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Берн, Кукурелья, Лаллана, Гросс (Марч, 84), Модер (Мак Аллистер, 78), Троссард, Мопе.

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Парти, Эдегор (Пепе, 63), Локонга, Смит-Роу, Сака (Мэйтленд-Найлз, 90), Обамеянг (Ляказетт, 72).

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