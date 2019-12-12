"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", киевское "Динамо" не смогло одолеть "Лугано" и другие результаты 6-го тура Лиги Европы

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"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", киевское "Динамо" не смогло одолеть "Лугано" и другие результаты 6-го тура Лиги Европы

Представляем результаты матчей заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Группа А

АПОЭЛ - "Севилья" 1:0

Гол: Савич, 61 - 1:0


"Карабах" - "Дюделанж" 1:1

Голы: Бугрин, 63 - 0:1, Гуйе, 90 - 1:1


Группа В

"Динамо Киев" - "Лугано" 1:1

Голы: Араторе, 45 - 0:1, Цыганков, 90 - 1:1


"Копенгаген" - "Мальме" 0:1

Гол: Папаяннопулос (аг), 77 - 0:1


Группа С

"Базель" - "Трабзонспор" 2:0

Голы: Видмер, 21 - 1:0, Штокер, 72 - 2:0


Группа D

ПСВ - "Русенборг" 1:1

Голы: Хелланн, 22 - 0:1, Ихаттарен, 63 - 1:1


ЛАСК - "Спортинг" 3:0

Голы: Траунер, 23 - 1:0, Клаусс (пен), 38 - 2:0, Рагуж, 90 - 3:0


Группа E

"Ренн" - "Лацио" 2:0

Голы: Ньяньон, 30 - 1:0, Ньяньон, 87 - 2:0


ЧФР - "Селтик" 2:0

Голы: Буркэ, 48 - 1:0, Джокович, 70 - 2:0


Группа F

"Айнтрахт" - "Витория Гимараэш" 2:3

Голы: Рошинья, 8 - 0:1, Мигел Силва (аг), 31 - 1:1, Камада, 38 - 2:1, Эль-Мусрати, 85 - 2:2, Эдвардс, 87 - 2:3


"Стандард" - "Арсенал" 2:2

Голы: Бастьен, 47 - 1:0, Амалла, 69 - 2:0, Ляказетт, 78 - 2:1, Сака, 81 - 2:2

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Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
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1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
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