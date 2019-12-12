"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", киевское "Динамо" не смогло одолеть "Лугано" и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
Представляем результаты матчей заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
Группа А
АПОЭЛ - "Севилья" 1:0
Гол: Савич, 61 - 1:0
"Карабах" - "Дюделанж" 1:1
Голы: Бугрин, 63 - 0:1, Гуйе, 90 - 1:1
Группа В
"Динамо Киев" - "Лугано" 1:1
Голы: Араторе, 45 - 0:1, Цыганков, 90 - 1:1
"Копенгаген" - "Мальме" 0:1
Гол: Папаяннопулос (аг), 77 - 0:1
Группа С
"Базель" - "Трабзонспор" 2:0
Голы: Видмер, 21 - 1:0, Штокер, 72 - 2:0
Группа D
ПСВ - "Русенборг" 1:1
Голы: Хелланн, 22 - 0:1, Ихаттарен, 63 - 1:1
ЛАСК - "Спортинг" 3:0
Голы: Траунер, 23 - 1:0, Клаусс (пен), 38 - 2:0, Рагуж, 90 - 3:0
Группа E
"Ренн" - "Лацио" 2:0
Голы: Ньяньон, 30 - 1:0, Ньяньон, 87 - 2:0
ЧФР - "Селтик" 2:0
Голы: Буркэ, 48 - 1:0, Джокович, 70 - 2:0
Группа F
"Айнтрахт" - "Витория Гимараэш" 2:3
Голы: Рошинья, 8 - 0:1, Мигел Силва (аг), 31 - 1:1, Камада, 38 - 2:1, Эль-Мусрати, 85 - 2:2, Эдвардс, 87 - 2:3
"Стандард" - "Арсенал" 2:2
Голы: Бастьен, 47 - 1:0, Амалла, 69 - 2:0, Ляказетт, 78 - 2:1, Сака, 81 - 2:2
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|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0