"Арсенал" терпит поражение от "Уотфорда"

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"Арсенал" терпит поражение от "Уотфорда"

В рамках восьмого тура АПЛ "Арсенал" в гостях проиграл "Уотфорду" со счётом 1:2.

"Уотфорд" – "Арсенал" - 2:1

Голы: Мертезакер, 39 - 0:1, Дини, 71 (пенальти) - 1:1, Клеверли, 90 - 2:1.

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа (Каррильо, 63), Кабаселе, Холебас, Бритос, Клеверли, Перейра (Капу, 81), Ришарлисон, Дукуре, Фемения, Грэй (Дини, 63).

"Арсенал": Чех, Мертезакер, Монреаль, Колашинац, Косиельни (Холдинг, 85), Джака, Эль-Ненни, Ивоби, Бельерин, Уэлбек (Озил, 61), Ляказетт (Жиру, 68).

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