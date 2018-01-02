"Арсенал" теряет Колашинаца

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"Арсенал" теряет Колашинаца

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац травмировался в недавнем матче против "Вест Бромвича", сообщает The Sun.

По сведениям издания, у 24-летнего боснийца выявлено повреждение колена, из-за которого он пропустит около двух недель.

В этом сезоне Колашинац сыграл за "Арсенал" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. 

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