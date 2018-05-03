"Арсенал" теряет Косиельни

Французский защитник "Арсенала" Лоран Косиельни выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение буквально на ровном месте в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" и был заменен на 11-й минуте.

В ближайшее время он пройдет медобследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 32-летний Косиельни провел за "Арсенал" 33 матча и забил 2 гола.

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