"Арсенал" теряет Ляказетта

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"Арсенал" теряет Ляказетта

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт угодил в лазарет из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

26-летнему французу была успешно сделана артроскопия колена. Сроки восстановления составят четыре-шесть недель.

В этом сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 29 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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