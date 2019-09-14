"Арсенал" теряет Ляказетта

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"Арсенал" теряет Ляказетта

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт на несколько недель угодил в лазарет, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста выявлена травма правой лодыжки. Он вернётся в строй не ранее октября.

В текущем сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 3 матча и забил 2 гола.

"Канониры" в сентябре проведут ещё 5 игр, в том числе против "Манчестер Юнайтед".

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