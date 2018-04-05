"Арсенал" теряет Мхитаряна



Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА, столкнувшись с защитником армейцев Георгием Щенниковым.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

29-летний Мхитарян перешел в "Арсенал" в январе из "Манчестер Юнайтед", провел за "канониров" 12 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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