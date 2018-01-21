"Арсенал" теряет Монреаля

Защитник лондонского "Арсенала" Начо Монреаль травмировался в матче 24-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас", сообщает The Guardian.

31-летний испанец был заменён на 34-й минуте после того, как получил удар в подколенное сухожилие. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

Стоит отметить, что, несмотря на раннюю замену, Монреаль в матче с "орлами" забил гол и сделал две результативных передачи. | http://soccernews.ru