"Арсенал" теряет Монреаля

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"Арсенал" теряет Монреаля

Защитник лондонского "Арсенала" Начо Монреаль травмировался в матче 24-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас", сообщает The Guardian.

31-летний испанец был заменён на 34-й минуте после того, как получил удар в подколенное сухожилие. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

Стоит отметить, что, несмотря на раннюю замену, Монреаль в матче с "орлами" забил гол и сделал две результативных передачи. | http://soccernews.ru

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