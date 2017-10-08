"Арсенал" теряет Мустафи

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче за сборную Германии против Азербайджана и был заменен в первом тайме.

В ближайшее время 25-летний Мустафи пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

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