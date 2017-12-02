"Арсенал" теряет Мустафи

Защитник лондонского "Арсенала" Шкодран Мустафи травмировался в матче 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 25-летнего немца станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Мустафи сыграл за "Арсенал" 10 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru