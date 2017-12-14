"Арсенал" теряет очки в игре с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" обыгрывает "Брайтон"

В рамках 17-го тура английской Премьер-Лиги "Арсенал" в гостях поделил очки с "Вест Хэмом", а "Тоттенхэм" дома обыграл "Брайтон".

"Вест Хэм" - "Арсенал" - 0:0

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Нобл, Обьянг, Лансини, Антонио (Чичарито, 82), Арнаутович.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косиельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Джака, Уилшер, Ивоби (Уэлбек, 70), Озил, Санчес (Ляказетт, 82), Жиру.

"Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:0

Голы: Орье, 40 - 1:0, Сон Хын-Мин, 87 - 2:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дайер, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Дембеле, 67), Ламела (Алли, 74), Эриксен, Сон Хын-Мин (Дэвис, 90), Кейн.

"Брайтон": Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг, Проппер, Стивенс, Нокэрт, Кайал (Гросс, 78), Искердо (Марч, 62), Хемед (Маррей, 72).

Напомним, ранее "Манчестер Сити" разгромил "Суонси". | soccernews.ru