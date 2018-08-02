"Арсенал" теряет Рэмзи

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"Арсенал" теряет Рэмзи

Лондонский "Арсенал" потерял из-за травмы своего ведущего полузащитника Аарона Рэмзи.

Как сообщает The Independent, 27-летний валлиец получил мышечное повреждение голеностопа, из-за которого он пропустил матч Международного кубка чемпионов против "Челси".

Сроки восстановления Рэмзи на данный момент остаются неизвестными. 

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