"Арсенал" теряет Уилшера

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"Арсенал" теряет Уилшера

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер травмировался в первом полуфинальном матче Кубка Английской Лиги против "Челси".

В начале второго тайма 26-летний футболист, который в этой игре был капитаном "канониров", был заменён на Мохамеда Эль-Ненни.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что у Уилшера растяжение лодыжки, из-за которого он точно пропустит ближайший матч команды против "Борнмута", запланированный на 14 января. | http://soccernews.ru

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